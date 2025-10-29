CABIO Biotech (Wuhan) A präsentierte Quartalsergebnisse

CABIO Biotech (Wuhan) A lud am 28.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,13 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte CABIO Biotech (Wuhan) A 0,100 CNY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,67 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 121,3 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 124,6 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at