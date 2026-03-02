CABIO Biotech (Wuhan) A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

CABIO Biotech (Wuhan) A lud am 27.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,17 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,240 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 12,82 Prozent auf 146,9 Millionen CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 168,5 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

CABIO Biotech (Wuhan) A hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,940 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,740 CNY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 574,88 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 553,71 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 0,990 CNY je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 606,00 Millionen CNY beziffert.

Redaktion finanzen.at