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25.08.2026 06:31:29
CABIO Biotech (Wuhan) A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
CABIO Biotech (Wuhan) A lud am 22.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,34 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,370 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 46,6 Millionen CNY – das entspricht einem Minus von 69,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 150,8 Millionen CNY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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