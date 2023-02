Cable One hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Cable One hat am 24.02.2023 die Bücher zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Cable One hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 13,380 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 10,54 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,63 Prozent auf 425,5 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 432,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 38,06 USD gegenüber 46,49 USD je Aktie im Vorjahr.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 1,71 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Cable One einen Umsatz von 1,61 Milliarden USD eingefahren.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn je Aktie von 61,83 USD gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 1,70 Milliarden USD, befunden.

