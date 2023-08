Cable One öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Cable One hat am 04.08.2023 das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 9,36 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 11,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 424,0 Millionen USD, gegenüber 429,1 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,18 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at