Cablevision B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Cablevision B präsentierte in der am 13.03.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2022 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 86,430 ARS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 19,18 ARS je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 72,30 Prozent auf 176,78 Milliarden ARS. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 102,60 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 20,06 ARS sowie einen Umsatz von 167,61 Milliarden ARS prognostiziert.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 557,480 ARS beziffert. Im Vorjahr hatte Cablevision B ein Ergebnis je Aktie von 20,47 ARS vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 729,18 Milliarden ARS in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 425,49 Milliarden ARS umgesetzt.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Verlust je Aktie von 486,400 ARS sowie einem Umsatz in Höhe von 560,11 Milliarden ARS gerechnet.

