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03.08.2026 23:02:07
Cabot Corp Reports Retreat In Q3 Profit
(RTTNews) - Cabot Corp (CBT) reported earnings for third quarter that Drops, from the same period last year
The company's earnings came in at $6 million, or $0.12 per share. This compares with $101 million, or $1.86 per share, last year.
Excluding items, Cabot Corp reported adjusted earnings of $1.67 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 6.4% to $982 million from $923 million last year.
Cabot Corp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $6 Mln. vs. $101 Mln. last year. -EPS: $0.12 vs. $1.86 last year. -Revenue: $982 Mln vs. $923 Mln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 6.15 To $ 6.45
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