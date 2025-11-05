05.11.2025 06:31:28

Cabot hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Cabot veröffentlichte am 03.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,79 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,43 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Cabot in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 10,19 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 899,0 Millionen USD im Vergleich zu 1,00 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 6,02 USD. Im Vorjahr hatte Cabot 6,72 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3,71 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 3,99 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

