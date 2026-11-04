Cabot stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Cabot hat am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 1,25 USD. Im letzten Jahr hatte Cabot einen Gewinn von 0,790 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 1,01 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 12,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 899,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 4,02 USD. Im letzten Jahr hatte Cabot einen Gewinn von 6,02 USD je Aktie eingefahren.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Cabot mit einem Umsatz von insgesamt 3,74 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 3,71 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 0,83 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at