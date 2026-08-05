Cabot stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Cabot hat am 03.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 0,12 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Cabot 1,86 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite standen 982,0 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 923,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at