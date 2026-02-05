Cabot zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Cabot präsentierte am 03.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,37 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 11,10 Prozent auf 849,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 955,0 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at