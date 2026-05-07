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07.05.2026 06:31:29
Cabot zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Cabot äußerte sich am 05.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,27 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,69 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 904,0 Millionen USD – eine Minderung von 3,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 936,0 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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