LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014
|CAC 40-Kursverlauf
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11.06.2026 17:59:02
CAC 40 aktuell: Börsianer lassen CAC 40 zum Ende des Donnerstagshandels steigen
Am Donnerstag stieg der CAC 40 via Euronext zum Handelsschluss um 0,48 Prozent auf 8 200,80 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,418 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der CAC 40 0,089 Prozent tiefer bei 8 154,54 Punkten, nach 8 161,83 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des CAC 40 betrug 8 249,79 Punkte, das Tagestief hingegen 8 150,06 Zähler.
So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verbucht der CAC 40 bislang ein Plus von 0,828 Prozent. Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 11.05.2026, einen Stand von 8 056,38 Punkten. Der CAC 40 wurde vor drei Monaten, am 11.03.2026, mit 8 041,81 Punkten bewertet. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 11.06.2025, den Stand von 7 775,90 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 0,068 Prozent. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 505,27 Punkten.
CAC 40-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 708 544 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den CAC 40 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 243,450 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,21 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,25 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
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