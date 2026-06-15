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CAC 40-Performance 15.06.2026 09:29:48

CAC 40 aktuell: Börsianer lassen CAC 40 zum Start steigen

CAC 40 aktuell: Börsianer lassen CAC 40 zum Start steigen

Der CAC 40 bleibt auch am Montagmorgen in der Gewinnzone.

Am Montag geht es im CAC 40 um 09:13 Uhr via Euronext um 1,59 Prozent auf 8 483,59 Punkte aufwärts. An der Börse sind die im CAC 40 enthaltenen Werte damit 2,467 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 1,33 Prozent fester bei 8 462,07 Punkten in den Handel, nach 8 350,87 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des CAC 40 lag heute bei 8 462,07 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8 506,65 Punkten erreichte.

CAC 40 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 15.05.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 7 952,55 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wurde am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, mit 7 911,53 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, den Stand von 7 684,68 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 3,52 Prozent. 8 642,23 Punkte markierten den Höchststand des CAC 40 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Punkten erreicht.

CAC 40-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 40 013 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 252,499 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Mitglieder auf

Im CAC 40 hat die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die SRTeleperformance-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,14 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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