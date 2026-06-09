Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|CAC 40 im Blick
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09.06.2026 12:27:19
CAC 40 aktuell: CAC 40 am Dienstagmittag freundlich
Der CAC 40 steigt im Euronext-Handel um 12:10 Uhr um 0,83 Prozent auf 8 267,15 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,413 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,245 Prozent auf 8 179,22 Punkte an der Kurstafel, nach 8 199,29 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 8 175,61 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 276,84 Punkten verzeichnete.
CAC 40-Entwicklung seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, den Wert von 8 112,57 Punkten. Der CAC 40 wies vor drei Monaten, am 09.03.2026, einen Stand von 7 915,36 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 09.06.2025, erreichte der CAC 40 einen Stand von 7 791,47 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 0,878 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der CAC 40 bislang 8 642,23 Punkte. Bei 7 505,27 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Welche Aktien im CAC 40 den größten Börsenwert aufweisen
Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 94 067 Aktien gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 236,897 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Blick
Die Renault-Aktie präsentiert mit 4,22 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Unter den Aktien im Index bietet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,22 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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