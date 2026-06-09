CAC 40 aktuell: CAC 40 am Dienstagmittag freundlich

Am zweiten Tag der Woche zeigen sich die Börsianer in Paris zuversichtlich.

Der CAC 40 steigt im Euronext-Handel um 12:10 Uhr um 0,83 Prozent auf 8 267,15 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,413 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,245 Prozent auf 8 179,22 Punkte an der Kurstafel, nach 8 199,29 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 8 175,61 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 276,84 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, den Wert von 8 112,57 Punkten. Der CAC 40 wies vor drei Monaten, am 09.03.2026, einen Stand von 7 915,36 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 09.06.2025, erreichte der CAC 40 einen Stand von 7 791,47 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 0,878 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der CAC 40 bislang 8 642,23 Punkte. Bei 7 505,27 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Welche Aktien im CAC 40 den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 94 067 Aktien gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 236,897 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Blick

Die Renault-Aktie präsentiert mit 4,22 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Unter den Aktien im Index bietet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,22 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at