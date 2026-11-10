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10.11.2026 12:26:34
CAC 40 aktuell: CAC 40 am Dienstagmittag mit Zuschlägen
Der CAC 40 klettert im Euronext-Handel um 12:10 Uhr um 1,19 Prozent auf 8 331,32 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,450 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,884 Prozent stärker bei 8 306,10 Punkten in den Handel, nach 8 233,30 Punkten am Vortag.
Bei 8 337,59 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tageshoch, während er hingegen mit 8 290,84 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
CAC 40-Performance seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, den Wert von 7 803,33 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.08.2026, bewegte sich der CAC 40 bei 8 726,03 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.11.2025, lag der CAC 40 noch bei 8 055,51 Punkten.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 1,66 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des CAC 40 steht derzeit bei 8 755,03 Punkten. Bei 7 505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
CAC 40-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 166 657 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LOréal-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 239,256 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.
Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Mitglieder
2026 hat die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Im Index verzeichnet die Carrefour-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,83 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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