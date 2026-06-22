Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
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22.06.2026 12:27:03
CAC 40 aktuell: CAC 40 am Mittag mit Abgaben
Der CAC 40 fällt im Euronext-Handel um 12:10 Uhr um 0,78 Prozent auf 8 355,33 Punkte zurück. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,479 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,154 Prozent auf 8 434,07 Punkte an der Kurstafel, nach 8 421,14 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 8 355,33 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 435,81 Punkten verzeichnete.
CAC 40-Entwicklung auf Jahressicht
Vor einem Monat, am 22.05.2026, stand der CAC 40 noch bei 8 115,75 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 665,62 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, einen Stand von 7 589,66 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 1,95 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch beträgt derzeit 8 642,23 Punkte. Bei 7 505,27 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Welche CAC 40-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das Handelsvolumen der Airbus SE-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 57 862 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie nimmt im CAC 40, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 246,887 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
KGV und Dividende der CAC 40-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SRTeleperformance-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,15 zu Buche schlagen. Die SRTeleperformance-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,21 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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