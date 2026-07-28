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CAC 40-Performance im Blick 28.07.2026 12:26:49

CAC 40 aktuell: CAC 40 am Mittag mit Gewinnen

CAC 40 aktuell: CAC 40 am Mittag mit Gewinnen

Der CAC 40 verzeichnet heute Kursgewinne.

Um 12:09 Uhr bewegt sich der CAC 40 im Euronext-Handel 0,49 Prozent fester bei 8 447,57 Punkten. An der Börse sind die im CAC 40 enthaltenen Werte damit 2,448 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,488 Prozent auf 8 447,09 Punkte an der Kurstafel, nach 8 406,06 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8 472,81 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 8 406,44 Einheiten.

CAC 40-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, den Wert von 8 384,87 Punkten. Der CAC 40 wies vor drei Monaten, am 28.04.2026, einen Stand von 8 104,09 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 28.07.2025, wurde der CAC 40 mit 7 800,88 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 3,08 Prozent aufwärts. 8 642,23 Punkte markierten den Höchststand des CAC 40 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Zählern verzeichnet.

Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Euronext 148 131 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den CAC 40 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 227,882 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder

Unter den CAC 40-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Renault-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,57 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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