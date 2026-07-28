Crédit Agricole Aktie
WKN: 982285 / ISIN: FR0000045072
|CAC 40-Performance im Blick
|
28.07.2026 12:26:49
CAC 40 aktuell: CAC 40 am Mittag mit Gewinnen
Um 12:09 Uhr bewegt sich der CAC 40 im Euronext-Handel 0,49 Prozent fester bei 8 447,57 Punkten. An der Börse sind die im CAC 40 enthaltenen Werte damit 2,448 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,488 Prozent auf 8 447,09 Punkte an der Kurstafel, nach 8 406,06 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 verzeichnete bei 8 472,81 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 8 406,44 Einheiten.
CAC 40-Entwicklung seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, den Wert von 8 384,87 Punkten. Der CAC 40 wies vor drei Monaten, am 28.04.2026, einen Stand von 8 104,09 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 28.07.2025, wurde der CAC 40 mit 7 800,88 Punkten gehandelt.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 3,08 Prozent aufwärts. 8 642,23 Punkte markierten den Höchststand des CAC 40 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Zählern verzeichnet.
Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Euronext 148 131 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den CAC 40 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 227,882 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder
Unter den CAC 40-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Renault-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,57 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Airbus SE
|
17:58
|Pluszeichen in Paris: CAC 40 letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
15:58
|Freundlicher Handel in Paris: CAC 40-Börsianer greifen nachmittags zu (finanzen.at)
|
12:26
|CAC 40 aktuell: CAC 40 am Mittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
09:28
|Gute Stimmung in Paris: CAC 40 zum Start auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
27.07.26
|Aufschläge in Paris: CAC 40 steigt zum Ende des Montagshandels (finanzen.at)
|
27.07.26
|CAC 40 aktuell: CAC 40 auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
27.07.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
27.07.26
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank): Hold für Airbus SE-Aktie (finanzen.at)
Analysen zu Crédit Agricole S.A. (Credit Agricole)
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|211,25
|1,12%
|Crédit Agricole S.A. (Credit Agricole)
|18,63
|-0,88%
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|471,85
|2,58%
|Renault S.A.
|27,15
|2,38%
|Stellantis
|5,05
|1,48%
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|8 458,78
|0,63%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut und KI-Sorgen: Dow stärker -- ATX zum Handelsende tiefer -- DAX schließt im Plus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend im Minus - Nikkei und KOSPI sacken kräftig ab
Der heimische Aktienmarkt erlitt am Dienstag Verluste. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. Die US-Börsen zeigen sich zweigeteilt. An den Märkten in Fernost ging es am Dienstag mehrheitlich bergab.