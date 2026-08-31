Pernod Ricard Aktie

Pernod Ricard für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853373 / ISIN: FR0000120693

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index im Fokus 31.08.2026 12:26:50

CAC 40 aktuell: CAC 40 am Montagmittag schwächer

CAC 40 aktuell: CAC 40 am Montagmittag schwächer

Der CAC 40 zeigt sich am ersten Tag der Woche wenig verändert.

Der CAC 40 fällt im Euronext-Handel um 12:10 Uhr um 0,06 Prozent auf 8 396,15 Punkte zurück. Der Wert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,534 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,042 Prozent stärker bei 8 404,73 Punkten in den Montagshandel, nach 8 401,18 Punkten am Vortag.

Bei 8 427,10 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tageshoch, während er hingegen mit 8 396,15 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Der CAC 40 wurde am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, mit 8 509,64 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, den Stand von 8 183,34 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, lag der CAC 40 bei 7 703,90 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 2,45 Prozent. Bei 8 755,03 Punkten verzeichnete der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 7 505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die teuersten Konzerne im CAC 40

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 199 866 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 225,361 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,90 erwartet. Die Renault-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,59 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
Alle Marktberichte im Überblick
Tops und Flops im CAC 40

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Pernod Ricard S.A.

mehr Nachrichten

Analysen zu Stellantis

mehr Analysen
14.08.26 Stellantis Neutral Goldman Sachs Group Inc.
12.08.26 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
07.08.26 Stellantis Underperform Bernstein Research
03.08.26 Stellantis Neutral UBS AG
30.07.26 Stellantis Neutral JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 196,54 -2,94% Airbus SE
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 453,70 -1,07% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
Pernod Ricard S.A. 64,40 0,75% Pernod Ricard S.A.
Renault S.A. 29,69 1,09% Renault S.A.
Stellantis 4,75 1,80% Stellantis

Indizes in diesem Artikel

CAC 40 8 334,50 -0,79%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:09 August 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
16:40 NVIDIA-Aktie & Co. aufgestockt, Caterpillar sticht heraus: Fisher Asset Management-Depot im zweiten Quartal
30.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 35: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
30.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 35
29.08.26 KW 35: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Zinssorgen im Fokus: ATX schließt nach Rekordhoch leichter -- DAX zum Handelsende in Rot -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt gab am Montag leicht nach. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Verlusten. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Montag mehrheitlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen