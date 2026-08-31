CAC 40 aktuell: CAC 40 am Montagmittag schwächer

Der CAC 40 zeigt sich am ersten Tag der Woche wenig verändert.

Der CAC 40 fällt im Euronext-Handel um 12:10 Uhr um 0,06 Prozent auf 8 396,15 Punkte zurück. Der Wert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,534 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,042 Prozent stärker bei 8 404,73 Punkten in den Montagshandel, nach 8 401,18 Punkten am Vortag.

Bei 8 427,10 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tageshoch, während er hingegen mit 8 396,15 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Der CAC 40 wurde am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, mit 8 509,64 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, den Stand von 8 183,34 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, lag der CAC 40 bei 7 703,90 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 2,45 Prozent. Bei 8 755,03 Punkten verzeichnete der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 7 505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die teuersten Konzerne im CAC 40

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 199 866 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 225,361 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,90 erwartet. Die Renault-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,59 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at