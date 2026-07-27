CAC 40 aktuell: CAC 40 auf grünem Terrain

Das macht das Börsenbarometer in Paris am Nachmittag.

Der CAC 40 legt im Euronext-Handel um 15:42 Uhr um 0,91 Prozent auf 8 448,30 Punkte zu. Damit sind die enthaltenen Werte 2,448 Bio. Euro wert. In den Handel ging der CAC 40 0,842 Prozent höher bei 8 442,75 Punkten, nach 8 372,28 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des CAC 40 betrug 8 402,81 Punkte, das Tageshoch hingegen 8 463,71 Zähler.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8 384,87 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 27.04.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 141,92 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, einen Stand von 7 834,58 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 3,09 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des CAC 40 steht derzeit bei 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Zählern registriert.

CAC 40-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 353 652 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 227,882 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Fokus

Die Renault-Aktie hat mit 4,11 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Mit 8,64 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Renault-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at