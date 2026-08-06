Renault Aktie
WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906
|Kursentwicklung
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06.08.2026 15:58:25
CAC 40 aktuell: CAC 40 bewegt sich am Donnerstagnachmittag im Plus
Der CAC 40 gewinnt im Euronext-Handel um 15:42 Uhr 0,78 Prozent auf 8 736,81 Punkte. Der Wert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,527 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,598 Prozent höher bei 8 721,14 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 8 669,30 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 verzeichnete bei 8 742,21 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 8 715,84 Einheiten.
CAC 40 auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn stieg der CAC 40 bereits um 1,99 Prozent. Vor einem Monat, am 06.07.2026, wurde der CAC 40 mit 8 479,87 Punkten berechnet. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 06.05.2026, den Stand von 8 299,42 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Jahr, am 06.08.2025, den Stand von 7 635,03 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 6,61 Prozent nach oben. Aktuell liegt der CAC 40 bei einem Jahreshoch von 8 742,21 Punkten. Bei 7 505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf
Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 172 079 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie hat im CAC 40 mit 238,569 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Blick
Im CAC 40 weist die Renault-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,03 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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