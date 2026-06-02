CAC 40 aktuell: CAC 40 bewegt sich im Plus

Am Dienstagmittag zeigen sich die Anleger in Paris optimistisch.

Der CAC 40 klettert im Euronext-Handel um 12:10 Uhr um 0,66 Prozent auf 8 200,73 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,407 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,551 Prozent auf 8 191,47 Punkte an der Kurstafel, nach 8 146,59 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 8 191,47 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 244,61 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8 114,84 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 02.03.2026, lag der CAC 40 noch bei 8 394,32 Punkten. Der CAC 40 wies vor einem Jahr, am 02.06.2025, einen Wert von 7 737,20 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 0,067 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch beträgt derzeit 8 642,23 Punkte. Bei 7 505,27 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Welche CAC 40-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 84 287 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie nimmt im CAC 40, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 233,930 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der CAC 40-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,48 zu Buche schlagen. Die Renault-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,73 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at