Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Index im Fokus
|
02.06.2026 12:26:54
CAC 40 aktuell: CAC 40 bewegt sich im Plus
Der CAC 40 klettert im Euronext-Handel um 12:10 Uhr um 0,66 Prozent auf 8 200,73 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,407 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,551 Prozent auf 8 191,47 Punkte an der Kurstafel, nach 8 146,59 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 8 191,47 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 244,61 Punkten verzeichnete.
CAC 40-Entwicklung auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8 114,84 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 02.03.2026, lag der CAC 40 noch bei 8 394,32 Punkten. Der CAC 40 wies vor einem Jahr, am 02.06.2025, einen Wert von 7 737,20 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 0,067 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch beträgt derzeit 8 642,23 Punkte. Bei 7 505,27 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Welche CAC 40-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 84 287 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie nimmt im CAC 40, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 233,930 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
KGV und Dividende der CAC 40-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,48 zu Buche schlagen. Die Renault-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,73 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Airbus SE
|
12:26
|CAC 40 aktuell: CAC 40 bewegt sich im Plus (finanzen.at)
|
09:29
|Freundlicher Handel: CAC 40 zum Start in Grün (finanzen.at)
|
01.06.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zum Ende des Montagshandels im Minus (finanzen.at)
|
01.06.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX beendet den Handel im Minus (finanzen.at)
|
01.06.26
|Schwache Performance in Paris: CAC 40 gibt letztendlich nach (finanzen.at)
|
01.06.26
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 beendet die Montagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
01.06.26
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
01.06.26
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 sackt am Montagnachmittag ab (finanzen.at)