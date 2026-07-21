CAC 40 aktuell: CAC 40 bewegt sich mittags im Plus

Am Dienstag bewegt sich der CAC 40 um 12:09 Uhr via Euronext 0,33 Prozent höher bei 8 367,72 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,451 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,104 Prozent auf 8 348,75 Punkte an der Kurstafel, nach 8 340,11 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 8 375,31 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8 334,34 Punkten lag.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, den Wert von 8 421,14 Punkten. Der CAC 40 wies vor drei Monaten, am 21.04.2026, einen Wert von 8 235,72 Punkten auf. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 21.07.2025, einen Stand von 7 798,22 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2,11 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 505,27 Punkte.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im CAC 40 sticht die Airbus SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Euronext 89 909 Aktien gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 244,368 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Blick

Im CAC 40 verzeichnet die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Renault-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,68 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at