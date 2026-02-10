Worldline Aktie
WKN DE: A116LR / ISIN: FR0011981968
|Kursentwicklung im Fokus
|
10.02.2026 15:59:27
CAC 40 aktuell: CAC 40 bewegt sich nachmittags im Plus
Am Dienstag bewegt sich der CAC 40 um 15:42 Uhr via Euronext 0,21 Prozent höher bei 8 340,98 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,475 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,307 Prozent auf 8 348,82 Punkte an der Kurstafel, nach 8 323,28 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 8 369,71 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8 316,61 Punkten lag.
So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, den Wert von 8 362,09 Punkten. Der CAC 40 wies vor drei Monaten, am 10.11.2025, einen Wert von 8 055,51 Punkten auf. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 10.02.2025, einen Stand von 8 006,22 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 1,78 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 396,72 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 996,59 Punkte.
CAC 40-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Euronext 811 499 Aktien gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 266,165 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Blick
Im CAC 40 verzeichnet die Worldline SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SRTeleperformance-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,43 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
