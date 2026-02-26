LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
CAC 40 aktuell: CAC 40 bewegt sich nachmittags im Plus
Am Donnerstag geht es im CAC 40 um 15:42 Uhr via Euronext um 0,78 Prozent auf 8 625,44 Punkte aufwärts. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,550 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,113 Prozent fester bei 8 568,76 Punkten in den Handel, nach 8 559,07 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der CAC 40 bei 8 562,86 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 8 642,23 Punkten.
CAC 40-Performance seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht ging es für den CAC 40 bereits um 1,52 Prozent aufwärts. Der CAC 40 stand vor einem Monat, am 26.01.2026, bei 8 131,15 Punkten. Der CAC 40 wies vor drei Monaten, am 26.11.2025, einen Wert von 8 096,43 Punkten auf. Der CAC 40 lag noch vor einem Jahr, am 26.02.2025, bei 8 143,92 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 5,25 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des CAC 40 liegt derzeit bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 996,59 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
CAC 40-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Euronext 662 337 Aktien gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 278,873 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Blick
Unter den CAC 40-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 2,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index bietet die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,82 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
