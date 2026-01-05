Airbus Aktie

Marktbericht 05.01.2026 09:29:21

CAC 40 aktuell: CAC 40 bewegt sich zum Start des Montagshandels im Plus

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den CAC 40 auch derzeit aufwärts.

Am Montag tendiert der CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext 0,34 Prozent fester bei 8 223,32 Punkten. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,478 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,634 Prozent auf 8 247,16 Punkte an der Kurstafel, nach 8 195,21 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8 247,49 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 8 216,10 Einheiten.

CAC 40-Performance auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 05.12.2025, stand der CAC 40 bei 8 114,74 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, wies der CAC 40 8 081,54 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, den Stand von 7 282,22 Punkten.

CAC 40-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Airbus SE-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Euronext 18 159 Aktien gehandelt. Mit 316,810 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte

Unter den CAC 40-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 2,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,74 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Carrefour-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

