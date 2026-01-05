Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Marktbericht
|
05.01.2026 09:29:21
CAC 40 aktuell: CAC 40 bewegt sich zum Start des Montagshandels im Plus
Am Montag tendiert der CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext 0,34 Prozent fester bei 8 223,32 Punkten. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,478 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,634 Prozent auf 8 247,16 Punkte an der Kurstafel, nach 8 195,21 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 verzeichnete bei 8 247,49 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 8 216,10 Einheiten.
CAC 40-Performance auf Jahressicht
Noch vor einem Monat, am 05.12.2025, stand der CAC 40 bei 8 114,74 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, wies der CAC 40 8 081,54 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, den Stand von 7 282,22 Punkten.
CAC 40-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der Airbus SE-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Euronext 18 159 Aktien gehandelt. Mit 316,810 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der CAC 40-Werte
Unter den CAC 40-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 2,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,74 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Carrefour-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.at
