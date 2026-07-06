CAC 40 aktuell: CAC 40-Börsianer greifen zum Handelsstart zu

Um 09:11 Uhr steht im Euronext-Handel ein Plus von 0,23 Prozent auf 8 527,57 Punkte an der CAC 40-Kurstafel. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,493 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,139 Prozent höher bei 8 519,86 Punkten, nach 8 508,07 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8 510,26 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 8 530,28 Einheiten.

CAC 40 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, lag der CAC 40-Kurs bei 8 218,24 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext feiertagsbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, den Wert von 7 962,39 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 04.07.2025, den Wert von 7 696,27 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,06 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

CAC 40-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 38 577 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 244,664 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel

In diesem Jahr hat die SRTeleperformance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Mit 8,57 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der SRTeleperformance-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at