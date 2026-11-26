Am Donnerstag bewegt sich der CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext 1,64 Prozent stärker bei 8 111,17 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,410 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 1,48 Prozent fester bei 8 098,96 Punkten, nach 7 980,57 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 093,24 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 117,99 Zählern.

So bewegt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der CAC 40 bislang ein Plus von 1,83 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.10.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 7 847,32 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 26.08.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 8 462,39 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 26.11.2025, wurde der CAC 40 auf 8 096,43 Punkte taxiert.

Der Index gab auf Jahressicht 2026 bereits um 1,03 Prozent nach. Bei 8 755,03 Punkten markierte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 7 505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 20 910 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 234,522 Mrd. Euro macht die LOréal-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,68 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,74 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at