CAC 40 aktuell: CAC 40 fällt zum Handelsende

Der CAC 40 bewegte sich im Euronext-Handel schlussendlich um 0,76 Prozent leichter bei 8 117,78 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,452 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,576 Prozent auf 8 132,63 Punkte an der Kurstafel, nach 8 179,77 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 8 086,40 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 165,10 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 14.08.2026, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 8 636,80 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, den Stand von 8 350,87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, wurde der CAC 40 auf 7 825,24 Punkte taxiert.

Der Index sank auf Jahressicht 2026 bereits um 0,945 Prozent. Das Jahreshoch des CAC 40 steht derzeit bei 8 755,03 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 505,27 Zähler.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 405 308 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 204,284 Mrd. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Werte

Im CAC 40 hat die Renault-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Renault-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,58 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at