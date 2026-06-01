CAC 40 aktuell: CAC 40 fällt zum Handelsstart

Am Montag bewegt sich der CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext 0,07 Prozent schwächer bei 8 177,23 Punkten. An der Börse sind die im CAC 40 enthaltenen Werte damit 2,407 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,148 Prozent auf 8 171,23 Punkte an der Kurstafel, nach 8 183,34 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Montag sein Tageshoch bei 8 185,51 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8 166,03 Punkten lag.

CAC 40 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, erreichte der CAC 40 einen Stand von 8 114,84 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, stand der CAC 40 bei 8 580,75 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, stand der CAC 40 bei 7 751,89 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,219 Prozent nach unten. Bei 8 642,23 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Bei 7 505,27 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Diese CAC 40-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 61 909 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 233,930 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Aktien auf

Unter den CAC 40-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Renault-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,49 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at