Worldline Aktie
WKN DE: A116LR / ISIN: FR0011981968
|Euronext-Handel im Fokus
|
09.03.2026 12:26:54
CAC 40 aktuell: CAC 40 gibt mittags nach
Der CAC 40 tendiert im Euronext-Handel um 12:10 Uhr um 1,95 Prozent tiefer bei 7 837,96 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,375 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 2,30 Prozent tiefer bei 7 809,74 Punkten, nach 7 993,49 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 erreichte heute sein Tageshoch bei 7 861,59 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7 768,11 Punkten lag.
CAC 40-Jahreshoch und -Jahrestief
Noch vor einem Monat, am 09.02.2026, stand der CAC 40 bei 8 323,28 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor drei Monaten, am 09.12.2025, den Wert von 8 052,51 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, bewegte sich der CAC 40 bei 8 120,80 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 fiel der Index bereits um 4,36 Prozent zurück. Aktuell liegt der CAC 40 bei einem Jahreshoch von 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 768,11 Zählern registriert.
Diese CAC 40-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 340 958 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den CAC 40 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 249,288 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Titel im Fokus
Die Worldline SA-Aktie weist mit 2,08 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Die SRTeleperformance-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,16 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
