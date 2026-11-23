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23.11.2026 15:58:58
CAC 40 aktuell: CAC 40 klettert nachmittags
Im CAC 40 geht es im Euronext-Handel um 15:42 Uhr um 1,08 Prozent aufwärts auf 8 013,37 Punkte. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,375 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,475 Prozent auf 7 965,41 Punkte an der Kurstafel, nach 7 927,75 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 erreichte am Montag sein Tagestief bei 7 949,51 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8 043,69 Punkten lag.
So entwickelt sich der CAC 40 auf Jahressicht
Vor einem Monat, am 23.10.2026, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 7 782,82 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wurde der CAC 40 mit 8 484,43 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, einen Stand von 7 982,65 Punkten auf.
Seit Jahresanfang 2026 fiel der Index bereits um 2,22 Prozent zurück. In diesem Jahr schaffte es der CAC 40 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 8 755,03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Zählern markiert.
Die meistgehandelten CAC 40-Aktien
Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 298 637 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LOréal-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 231,384 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der CAC 40-Titel
Die Renault-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten inne. Im Index bietet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,23 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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