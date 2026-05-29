CAC 40 aktuell: CAC 40 legt letztendlich den Rückwärtsgang ein

Der CAC 40 schloss den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,07 Prozent) bei 8 183,34 Punkten ab. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,414 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der CAC 40 0,436 Prozent stärker bei 8 224,61 Punkten, nach 8 188,87 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des CAC 40 lag am Freitag bei 8 183,34 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8 286,47 Punkten erreichte.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der CAC 40 bislang ein Minus von 0,026 Prozent. Vor einem Monat, am 29.04.2026, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 8 072,13 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, den Stand von 8 580,75 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.05.2025, stand der CAC 40 noch bei 7 779,72 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,145 Prozent nach unten. Der CAC 40 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Zählern erreicht.

Die meistgehandelten Aktien im CAC 40

Die Airbus SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 278 656 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 239,321 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Aktien

Die SRTeleperformance-Aktie weist mit 4,51 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Unter den Aktien im Index bietet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,58 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at