CAC 40 aktuell: CAC 40 letztendlich leichter

Am Freitag zogen sich die Anleger in Paris zurück.

Der CAC 40 bewegte sich im Euronext-Handel zum Handelsende um 0,65 Prozent leichter bei 8 258,94 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,532 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,104 Prozent leichter bei 8 304,46 Punkten in den Handel, nach 8 313,12 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des CAC 40 betrug 8 313,64 Punkte, das Tagestief hingegen 8 234,27 Zähler.

CAC 40-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den CAC 40 bereits um 1,00 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 16.12.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8 106,16 Punkten. Der CAC 40 wurde vor drei Monaten, am 16.10.2025, mit 8 188,59 Punkten bewertet. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Jahr, am 16.01.2025, den Wert von 7 634,74 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,778 Prozent zu. Aktuell liegt der CAC 40 bei einem Jahreshoch von 8 396,72 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 8 113,34 Zählern markiert.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die Airbus SE-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 192 833 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 mit 314,885 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Worldline SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,73 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at