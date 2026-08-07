LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014
|CAC 40-Performance
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07.08.2026 17:58:38
CAC 40 aktuell: CAC 40 liegt schlussendlich im Plus
Letztendlich schloss der CAC 40 den Freitagshandel nahezu unverändert (plus 0,17 Prozent) bei 8 714,93 Punkten ab. Der Wert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,525 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,145 Prozent fester bei 8 712,29 Punkten in den Handel, nach 8 699,71 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 697,19 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 755,03 Zählern.
CAC 40 seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht gewann der CAC 40 bereits um 1,73 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.07.2026, notierte der CAC 40 bei 8 436,24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.05.2026, stand der CAC 40 bei 8 202,08 Punkten. Der CAC 40 lag noch vor einem Jahr, am 07.08.2025, bei 7 709,32 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 6,34 Prozent. Bei 8 755,03 Punkten schaffte es der CAC 40 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
CAC 40-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Euronext 1 654 453 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 235,962 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Blick
Im CAC 40 präsentiert die Renault-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,88 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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