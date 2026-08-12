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Kursentwicklung 12.08.2026 16:00:32

CAC 40 aktuell: CAC 40 präsentiert sich am Nachmittag leichter

CAC 40 aktuell: CAC 40 präsentiert sich am Nachmittag leichter

Der CAC 40 notiert am Mittwoch im Minus.

Am Mittwoch geht es im CAC 40 um 15:43 Uhr via Euronext um 0,27 Prozent auf 8 691,00 Punkte abwärts. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,548 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,008 Prozent schwächer bei 8 714,27 Punkten, nach 8 714,94 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 721,69 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 678,20 Zählern.

CAC 40-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den CAC 40 bereits um 0,224 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, einen Stand von 8 338,97 Punkten auf. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 12.05.2026, den Wert von 7 979,92 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.08.2025, stand der CAC 40 noch bei 7 753,42 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,05 Prozent aufwärts. Bei 8 755,03 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Bei 7 505,27 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Welche Aktien im CAC 40 den größten Börsenwert aufweisen

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Euronext 392 095 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 237,314 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Mitglieder auf

Unter den CAC 40-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,83 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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