CAC 40 aktuell: CAC 40 präsentiert sich leichter

Der CAC 40 zeigt sich am vierten Tag der Woche wenig bewegt.

Um 12:09 Uhr tendiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,01 Prozent tiefer bei 8 298,36 Punkten. Damit kommen die im CAC 40 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,354 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,252 Prozent auf 8 320,33 Punkte an der Kurstafel, nach 8 299,42 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8 361,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 8 295,64 Einheiten.

CAC 40-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn kletterte der CAC 40 bereits um 2,17 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.04.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 7 908,74 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, einen Wert von 8 273,84 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 07.05.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 626,84 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 1,26 Prozent nach oben. Das CAC 40-Jahreshoch steht derzeit bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Diese CAC 40-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 69 100 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 223,002 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Aktien auf

2026 verzeichnet die Worldline SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Unter den Aktien im Index bietet die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,28 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at