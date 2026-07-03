Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|CAC 40 im Blick
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03.07.2026 17:58:40
CAC 40 aktuell: CAC 40 schließt im Plus
Der CAC 40 stieg im Euronext-Handel schlussendlich um 0,39 Prozent auf 8 508,07 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,441 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,142 Prozent auf 8 486,89 Punkte an der Kurstafel, nach 8 474,86 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 verzeichnete bei 8 457,68 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 8 520,85 Einheiten.
So entwickelt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verzeichnet der CAC 40 bislang Gewinne von 1,54 Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.06.2026, lag der CAC 40 bei 8 150,42 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, wies der CAC 40 7 962,39 Punkte auf. Der CAC 40 stand noch vor einem Jahr, am 03.07.2025, bei 7 754,55 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 3,82 Prozent. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 505,27 Zähler.
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf
Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 1 011 127 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 237,408 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.
CAC 40-Fundamentaldaten im Fokus
Im CAC 40 hat die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index bietet die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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