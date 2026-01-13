Engie Aktie
WKN: A0ER6Q / ISIN: FR0010208488
|Kursentwicklung im Fokus
|
13.01.2026 17:58:47
CAC 40 aktuell: CAC 40 schließt in der Verlustzone
Letztendlich beendete der CAC 40 den Dienstagshandel nahezu unverändert (minus 0,14 Prozent) bei 8 347,20 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,537 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,143 Prozent tiefer bei 8 346,81 Punkten in den Handel, nach 8 358,76 Punkten am Vortag.
Bei 8 308,67 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tagestief, während er hingegen mit 8 352,80 Punkten den höchsten Stand markierte.
So bewegt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 8 068,62 Punkten auf. Der CAC 40 wies vor drei Monaten, am 13.10.2025, einen Stand von 7 934,26 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 13.01.2025, wurde der CAC 40 mit 7 408,64 Punkten berechnet.
CAC 40-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 359 684 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 321,894 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Blick
Die Worldline SA-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Carrefour-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,88 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
