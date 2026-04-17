Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Euronext-Handel im Fokus
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17.04.2026 17:58:56
CAC 40 aktuell: CAC 40 steigt zum Ende des Freitagshandels
Am Freitag tendierte der CAC 40 via Euronext letztendlich 1,97 Prozent stärker bei 8 425,13 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,416 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,031 Prozent auf 8 265,27 Punkte an der Kurstafel, nach 8 262,70 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 verzeichnete bei 8 263,57 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 8 455,65 Einheiten.
So entwickelt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verbucht der CAC 40 bislang einen Gewinn von 3,02 Prozent. Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 17.03.2026, einen Stand von 7 974,49 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, erreichte der CAC 40 einen Wert von 8 258,94 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.04.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 7 285,86 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2,81 Prozent aufwärts. Der CAC 40 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Zählern markiert.
Diese CAC 40-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im CAC 40 sticht die Airbus SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 588 811 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit 239,211 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,95 erwartet. Die SRTeleperformance-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,06 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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