CAC 40 aktuell: CAC 40 verbucht am Montagmittag Verluste

Der CAC 40 fällt im Euronext-Handel um 12:09 Uhr um 1,75 Prozent auf 8 430,69 Punkte zurück. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,552 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 2,05 Prozent schwächer bei 8 404,95 Punkten in den Handel, nach 8 580,75 Punkten am Vortag.

Bei 8 461,75 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tageshoch, während er hingegen mit 8 390,09 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

CAC 40-Performance seit Beginn Jahr

Der CAC 40 lag noch vor einem Monat, am 02.02.2026, bei 8 181,17 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.12.2025, bewegte sich der CAC 40 bei 8 074,61 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 111,63 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 2,87 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des CAC 40 steht derzeit bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 996,59 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 381 254 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 270,086 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Mitglieder

2026 hat die Worldline SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Im Index verzeichnet die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,84 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at