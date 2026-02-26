CAC 40 aktuell: CAC 40 verbucht Gewinne

Für den CAC 40 geht es am Donnerstagmittag aufwärts.

Der CAC 40 bewegt sich im Euronext-Handel um 12:10 Uhr um 0,81 Prozent fester bei 8 628,35 Punkten. Damit sind die im CAC 40 enthaltenen Werte 2,550 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,113 Prozent fester bei 8 568,76 Punkten in den Handel, nach 8 559,07 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 8 629,43 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 8 562,86 Punkten.

CAC 40-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn gewann der CAC 40 bereits um 1,55 Prozent. Vor einem Monat, am 26.01.2026, wurde der CAC 40 mit 8 131,15 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 26.11.2025, lag der CAC 40 bei 8 096,43 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.02.2025, wurde der CAC 40 mit 8 143,92 Punkten berechnet.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,29 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch beträgt derzeit 8 629,43 Punkte. Bei 7 996,59 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Euronext 168 190 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 mit 278,873 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,12 zu Buche schlagen. Die SRTeleperformance-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,82 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at