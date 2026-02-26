LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Euronext-Handel im Fokus 26.02.2026 12:26:36

CAC 40 aktuell: CAC 40 verbucht Gewinne

CAC 40 aktuell: CAC 40 verbucht Gewinne

Für den CAC 40 geht es am Donnerstagmittag aufwärts.

Der CAC 40 bewegt sich im Euronext-Handel um 12:10 Uhr um 0,81 Prozent fester bei 8 628,35 Punkten. Damit sind die im CAC 40 enthaltenen Werte 2,550 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,113 Prozent fester bei 8 568,76 Punkten in den Handel, nach 8 559,07 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 8 629,43 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 8 562,86 Punkten.

CAC 40-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn gewann der CAC 40 bereits um 1,55 Prozent. Vor einem Monat, am 26.01.2026, wurde der CAC 40 mit 8 131,15 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 26.11.2025, lag der CAC 40 bei 8 096,43 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.02.2025, wurde der CAC 40 mit 8 143,92 Punkten berechnet.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,29 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch beträgt derzeit 8 629,43 Punkte. Bei 7 996,59 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Euronext 168 190 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 mit 278,873 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,12 zu Buche schlagen. Die SRTeleperformance-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,82 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
Tops und Flops im CAC 40
Alle Marktberichte im Überblick

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Airbus SE

mehr Nachrichten