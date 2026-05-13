LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance 13.05.2026 17:58:50

CAC 40 aktuell: CAC 40 verbucht zum Handelsende Zuschläge

CAC 40 aktuell: CAC 40 verbucht zum Handelsende Zuschläge

Am Mittwochabend wagten sich die Anleger in Paris aus der Reserve.

Schlussendlich tendierte der CAC 40 im Euronext-Handel 0,35 Prozent fester bei 8 007,97 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,355 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,627 Prozent auf 8 029,94 Punkte an der Kurstafel, nach 7 979,92 Punkten am Vortag.

Bei 7 931,78 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tagestief, während er hingegen mit 8 029,94 Punkten den höchsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des CAC 40

Seit Wochenbeginn verbucht der CAC 40 bislang einen Verlust von 0,764 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.04.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 8 235,98 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 13.02.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 311,74 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.05.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 873,83 Punkten.

Der Index büßte seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,28 Prozent ein. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 190 205 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 223,521 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder

Im CAC 40 präsentiert die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,04 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle Marktberichte im Überblick
Tops und Flops im CAC 40
Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

mehr Nachrichten

Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

mehr Analysen
12.05.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Overweight Barclays Capital
11.05.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.04.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
17.04.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
15.04.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 172,90 -0,45% Airbus SE
Dassault Aviation SA 283,80 -0,98% Dassault Aviation SA
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 457,00 0,82% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
Renault S.A. 28,57 1,42% Renault S.A.
Stellantis 6,68 3,13% Stellantis

Indizes in diesem Artikel

CAC 40 8 059,70 0,65%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 19
10.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 19: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.05.26 KW 19: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.05.26 KW 19: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX mit Gewinnen -- DAX am Feiertag weiter auf Erholungskurs -- Asiens Börsen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Auch am deutschen Markt geht es nach oben. In Fernost bewegten Trump und Gewinnmitnahmen die Börsen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen