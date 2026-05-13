LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014
|Index-Performance
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13.05.2026 17:58:50
CAC 40 aktuell: CAC 40 verbucht zum Handelsende Zuschläge
Schlussendlich tendierte der CAC 40 im Euronext-Handel 0,35 Prozent fester bei 8 007,97 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,355 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,627 Prozent auf 8 029,94 Punkte an der Kurstafel, nach 7 979,92 Punkten am Vortag.
Bei 7 931,78 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tagestief, während er hingegen mit 8 029,94 Punkten den höchsten Stand markierte.
Jahreshoch und Jahrestief des CAC 40
Seit Wochenbeginn verbucht der CAC 40 bislang einen Verlust von 0,764 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.04.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 8 235,98 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 13.02.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 311,74 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.05.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 873,83 Punkten.
Der Index büßte seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,28 Prozent ein. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
CAC 40-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 190 205 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 223,521 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder
Im CAC 40 präsentiert die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,04 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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