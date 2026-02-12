CAC 40 aktuell: CAC 40 zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester

Am Donnerstag verbucht der CAC 40 um 15:42 Uhr via Euronext Gewinne in Höhe von 1,14 Prozent auf 8 407,67 Punkte. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,494 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 1,43 Prozent stärker bei 8 432,15 Punkten, nach 8 313,24 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 437,35 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 355,30 Zählern.

CAC 40-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den CAC 40 bereits um 1,36 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 12.01.2026, betrug der CAC 40-Kurs 8 358,76 Punkte. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 12.11.2025, den Wert von 8 241,24 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.02.2025, stand der CAC 40 noch bei 8 042,19 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,59 Prozent aufwärts. Bei 8 437,35 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Bei 7 996,59 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Welche Aktien im CAC 40 den größten Börsenwert aufweisen

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Euronext 433 563 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 266,909 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Mitglieder auf

Unter den CAC 40-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 1,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die SRTeleperformance-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,70 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at