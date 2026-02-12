Worldline Aktie

WKN DE: A116LR / ISIN: FR0011981968

Kursentwicklung 12.02.2026 15:59:29

CAC 40 aktuell: CAC 40 zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester

CAC 40 aktuell: CAC 40 zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester

Der CAC 40 gewinnt am Nachmittag an Wert.

Am Donnerstag verbucht der CAC 40 um 15:42 Uhr via Euronext Gewinne in Höhe von 1,14 Prozent auf 8 407,67 Punkte. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,494 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 1,43 Prozent stärker bei 8 432,15 Punkten, nach 8 313,24 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 437,35 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 355,30 Zählern.

CAC 40-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den CAC 40 bereits um 1,36 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 12.01.2026, betrug der CAC 40-Kurs 8 358,76 Punkte. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 12.11.2025, den Wert von 8 241,24 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.02.2025, stand der CAC 40 noch bei 8 042,19 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,59 Prozent aufwärts. Bei 8 437,35 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Bei 7 996,59 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Welche Aktien im CAC 40 den größten Börsenwert aufweisen

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Euronext 433 563 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 266,909 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Mitglieder auf

Unter den CAC 40-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 1,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die SRTeleperformance-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,70 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

