Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|CAC 40-Entwicklung
|
11.05.2026 17:58:50
CAC 40 aktuell: CAC 40 zeigt sich zum Ende des Montagshandels leichter
Am Montag sank der CAC 40 via Euronext zum Handelsende um 0,69 Prozent auf 8 056,38 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,380 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,529 Prozent auf 8 069,63 Punkte an der Kurstafel, nach 8 112,57 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 verzeichnete bei 8 080,63 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 8 012,39 Einheiten.
CAC 40-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, bei 8 259,60 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.02.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8 313,24 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, den Stand von 7 743,75 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,69 Prozent nach unten. Im Jahreshoch erreichte der CAC 40 bislang 8 642,23 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 505,27 Punkte.
CAC 40-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Aktuell weist die Airbus SE-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 191 591 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 233,757 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,33 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,87 Prozent bei der Renault-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Dassault Aviation SA
|
13.05.26
|CAC 40 aktuell: CAC 40 verbucht zum Handelsende Zuschläge (finanzen.at)
|
13.05.26
|Börse Paris in Rot: CAC 40 sackt ab (finanzen.at)
|
13.05.26
|Minuszeichen in Paris: CAC 40 zeigt sich schwächer (finanzen.at)
|
13.05.26
|Zuversicht in Paris: CAC 40 zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
12.05.26
|Dienstagshandel in Paris: CAC 40 gibt letztendlich nach (finanzen.at)
|
12.05.26
|Handel in Paris: CAC 40 am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
12.05.26
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 am Mittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
12.05.26
|Schwacher Handel in Paris: CAC 40 zum Start mit Abgaben (finanzen.at)
Analysen zu Dassault Aviation SA
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|174,42
|0,43%
|Dassault Aviation SA
|285,00
|-0,56%
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|456,40
|0,68%
|Renault S.A.
|28,22
|0,18%
|Stellantis
|6,50
|0,25%
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|8 007,97
|0,35%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen vor ruhigem Handelstag -- DAX am Feiertag etwas höher erwartet - Asiens Börsen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt ist mit einem ruhigen Tag zu rechnen. Auch am deutschen Markt werden die Bewegungen wohl moderat ausfallen. In Fernost bewegen Trump und Gewinnmitnahmen die Börsen.