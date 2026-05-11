CAC 40 aktuell: CAC 40 zeigt sich zum Ende des Montagshandels leichter

Am Montag sank der CAC 40 via Euronext zum Handelsende um 0,69 Prozent auf 8 056,38 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,380 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,529 Prozent auf 8 069,63 Punkte an der Kurstafel, nach 8 112,57 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8 080,63 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 8 012,39 Einheiten.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, bei 8 259,60 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.02.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8 313,24 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, den Stand von 7 743,75 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,69 Prozent nach unten. Im Jahreshoch erreichte der CAC 40 bislang 8 642,23 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 505,27 Punkte.

CAC 40-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Airbus SE-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 191 591 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 233,757 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,33 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,87 Prozent bei der Renault-Aktie an.

Redaktion finanzen.at