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CAC 40-Entwicklung 11.05.2026 17:58:50

CAC 40 aktuell: CAC 40 zeigt sich zum Ende des Montagshandels leichter

CAC 40 aktuell: CAC 40 zeigt sich zum Ende des Montagshandels leichter

Der CAC 40 zeigte sich letztendlich im Minus.

Am Montag sank der CAC 40 via Euronext zum Handelsende um 0,69 Prozent auf 8 056,38 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,380 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,529 Prozent auf 8 069,63 Punkte an der Kurstafel, nach 8 112,57 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8 080,63 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 8 012,39 Einheiten.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, bei 8 259,60 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.02.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8 313,24 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, den Stand von 7 743,75 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,69 Prozent nach unten. Im Jahreshoch erreichte der CAC 40 bislang 8 642,23 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 505,27 Punkte.

CAC 40-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Airbus SE-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 191 591 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 233,757 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,33 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,87 Prozent bei der Renault-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 456,40 0,68% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
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