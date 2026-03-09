CAC 40 aktuell: CAC 40 zeigt sich zum Start des Montagshandels schwächer

Der CAC 40 fällt heute nach Vortagesgewinnen zurück.

Um 09:12 Uhr sinkt der CAC 40 im Euronext-Handel um 2,60 Prozent auf 7 785,30 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,375 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 2,30 Prozent auf 7 809,74 Punkte an der Kurstafel, nach 7 993,49 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des CAC 40 betrug 7 812,66 Punkte, das Tagestief hingegen 7 775,84 Zähler.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr

Der CAC 40 wies vor einem Monat, am 09.02.2026, einen Stand von 8 323,28 Punkten auf. Der CAC 40 wies vor drei Monaten, am 09.12.2025, einen Wert von 8 052,51 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, erreichte der CAC 40 einen Wert von 8 120,80 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 verlor der Index bereits um 5,00 Prozent. Der CAC 40 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 775,84 Punkten markiert.

Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 62 149 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 249,288 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Fokus

Die Worldline SA-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Die SRTeleperformance-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,16 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

