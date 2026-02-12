Airbus Aktie
12.02.2026 09:28:50
CAC 40 aktuell: CAC 40 zum Start des Donnerstagshandels stärker
Um 09:12 Uhr tendiert der CAC 40 im Euronext-Handel 1,33 Prozent fester bei 8 423,87 Punkten. Damit kommen die im CAC 40 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,494 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 1,43 Prozent auf 8 432,15 Punkte an der Kurstafel, nach 8 313,24 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 verzeichnete bei 8 437,35 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 8 422,74 Einheiten.
CAC 40-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn kletterte der CAC 40 bereits um 1,56 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.01.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 8 358,76 Punkten auf. Der CAC 40 wies vor drei Monaten, am 12.11.2025, einen Wert von 8 241,24 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 12.02.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 042,19 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2,79 Prozent nach oben. Das CAC 40-Jahreshoch steht derzeit bei 8 437,35 Punkten. Bei 7 996,59 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Diese CAC 40-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 120 126 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 266,909 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Dieses KGV weisen die CAC 40-Aktien auf
2026 verzeichnet die Worldline SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Unter den Aktien im Index bietet die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,70 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
