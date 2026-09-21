Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|CAC 40-Performance
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21.09.2026 09:28:49
CAC 40 aktuell: CAC 40 zum Start des Montagshandels in Grün
Der CAC 40 erhöht sich im Euronext-Handel um 09:12 Uhr um 0,47 Prozent auf 8 103,07 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,413 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,481 Prozent auf 8 103,85 Punkte an der Kurstafel, nach 8 065,02 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 verzeichnete bei 8 103,07 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 8 125,25 Einheiten.
CAC 40-Performance auf Jahressicht
Noch vor einem Monat, am 21.08.2026, erreichte der CAC 40 einen Wert von 8 484,43 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, bei 8 421,14 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, bei 7 853,59 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 fiel der Index bereits um 1,12 Prozent. Das Jahreshoch des CAC 40 liegt derzeit bei 8 755,03 Punkten. Bei 7 505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf
Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 2 902 Aktien gehandelt. Die LOréal-Aktie dominiert den CAC 40 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 199,777 Mrd. Euro.
CAC 40-Fundamentaldaten im Fokus
In diesem Jahr präsentiert die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Renault-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,05 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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