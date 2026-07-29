CAC 40 aktuell: CAC 40 zum Start in der Gewinnzone

Wie bereits am Vortag richtet sich der CAC 40 auch derzeit in der Gewinnzone ein.

Der CAC 40 bewegt sich im Euronext-Handel um 09:12 Uhr um 0,42 Prozent fester bei 8 493,98 Punkten. Damit sind die im CAC 40 enthaltenen Werte 2,459 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,404 Prozent fester bei 8 492,97 Punkten in den Handel, nach 8 458,78 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 8 501,29 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 8 488,56 Punkten.

CAC 40-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn gewann der CAC 40 bereits um 0,607 Prozent. Vor einem Monat, am 29.06.2026, wurde der CAC 40 mit 8 367,33 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 29.04.2026, lag der CAC 40 bei 8 072,13 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.07.2025, wurde der CAC 40 mit 7 857,36 Punkten berechnet.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,65 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch beträgt derzeit 8 642,23 Punkte. Bei 7 505,27 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Euronext 30 688 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 mit 230,179 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,24 zu Buche schlagen. Die Renault-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,37 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at