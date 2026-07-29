Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Euronext-Handel im Fokus
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29.07.2026 09:28:54
CAC 40 aktuell: CAC 40 zum Start in der Gewinnzone
Der CAC 40 bewegt sich im Euronext-Handel um 09:12 Uhr um 0,42 Prozent fester bei 8 493,98 Punkten. Damit sind die im CAC 40 enthaltenen Werte 2,459 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,404 Prozent fester bei 8 492,97 Punkten in den Handel, nach 8 458,78 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 8 501,29 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 8 488,56 Punkten.
CAC 40-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Wochenbeginn gewann der CAC 40 bereits um 0,607 Prozent. Vor einem Monat, am 29.06.2026, wurde der CAC 40 mit 8 367,33 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 29.04.2026, lag der CAC 40 bei 8 072,13 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.07.2025, wurde der CAC 40 mit 7 857,36 Punkten berechnet.
Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,65 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch beträgt derzeit 8 642,23 Punkte. Bei 7 505,27 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Euronext 30 688 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 mit 230,179 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
CAC 40-Fundamentalkennzahlen
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,24 zu Buche schlagen. Die Renault-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,37 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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