Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|CAC 40 im Fokus
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16.03.2026 15:58:59
CAC 40 aktuell: So bewegt sich der CAC 40 nachmittags
Am Montag bewegt sich der CAC 40 um 15:41 Uhr via Euronext 0,37 Prozent fester bei 7 940,72 Punkten. An der Börse sind die im CAC 40 enthaltenen Werte damit 2,338 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,120 Prozent auf 7 921,02 Punkte an der Kurstafel, nach 7 911,53 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 erreichte am Montag sein Tageshoch bei 7 965,69 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7 856,61 Punkten lag.
CAC 40 auf Jahressicht
Noch vor einem Monat, am 16.02.2026, lag der CAC 40 bei 8 316,50 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.12.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 8 106,16 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, stand der CAC 40 bei 8 028,28 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,11 Prozent nach unten. Bei 8 642,23 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Bei 7 768,11 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Diese CAC 40-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 359 552 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 235,140 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.
Dieses KGV weisen die CAC 40-Aktien auf
Unter den CAC 40-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 2,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SRTeleperformance-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,83 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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